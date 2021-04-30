Нижний Новгород, , 13:56 — REGNUM За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Накануне сообщалось о 10 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3180 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM. по состоянию на 30 апреля в регионе выявили 171 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 174 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 113 967 случаев.