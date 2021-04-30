Казань, , 13:55 — REGNUM Срок для Белоруссии на устранение торговых барьеров со стороны Евразийского межправсовета решено продлить. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«Хотелось бы отметить, что межправсовет принял решение и по просьбе Республики Беларусь продлили до 31 декабря 2021 года срок, который был рекомендован Республике Беларусь для устранения данного барьера», — заявила Малкина.

«Мы надеемся, что достигнутые договорённости в ходе обсуждения этого вопроса будут выполнены всеми участниками», — указала она.

Ранее в Белоруссии инициировали отмену принятого 1 марта решения Евразийской экономической комиссии № 24 «О выполнении Республикой Беларусь обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза».

Согласно этому решению, обязательное включение белорусских товаров в ассортиментные перечни, установление которых предусмотрено законодательством республики для торговых объектов, было признано препятствием на внутреннем рынке ЕАЭС, поскольку нарушает положения о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

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