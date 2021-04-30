Москва, , 13:58 — REGNUM Всех организованных российских туристов вывезли из Турции и Танзании. Об этом сообщили 30 апреля в Росавиации после очередного заседания оперштаба по возвращению граждан РФ из этих стран, с которыми ограничено авиасообщение.

Всего с 15 апреля из Турции в Россию выполнено 322 вывозных рейса, самолёты доставили домой 73,2 тыс. пассажиров. Более 63 тыс. из них перевезли российские авиакомпании, они сделали 277 рейсов.

Ожидается, что в мае перевозчики обеих стран доставят в РФ ещё примерно 21,5 тыс. пассажиров, для этого потребуется 111 рейсов. Это самостоятельные туристы, вывозить которых будут до 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 15 апреля по 1 июня сократила пассажирское авиасообщение с Турцией до двух рейсов в неделю. Кроме того, приостановлены полёты в Танзанию. Причина такого решения — обстановка по коронавирусу в этих странах.

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