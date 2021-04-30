Москва, , 13:51 — REGNUM В Москве ввод новых правил для грузовиков перенесён на 15 июня, сообщили 30 апреля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В департаменте напомнили, что с 1 по 10 мая включительно будут нерабочими днями. Следовательно, у представителей малого бизнеса могут возникнуть трудности с оформлением пропусков для проезда.

«Чтобы ввод ограничений прошёл максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что сотрудники департамента, которые отвечают за выдачу паспортов, будут работать в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, объезд Москвы транзитными грузовиками переводится с МКАД на ЦКАД и другие дороги.