Абакан, , 13:51 — REGNUM В Хакасии в марте 2021 года стоимость основных ингредиентов для приготовления пасхального кулича составила 349 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в Красноярскстате.

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За год кулич в республике подорожал на 15,8% (на 48 рублей). По данным статистиков, причина подорожания — рост цен на основные компоненты этой сладкой выпечки.

Куриные яйца в Хакасии за год подорожали на 45,8%, сахар-песок — на 44,2%, пастеризованное молоко — на 2,2%, пшеничная мука — на 15,5%, сливочное масло — на 8,1%. Сухофрукты стали дороже на 13,3%, поваренная соль — на 6,7%.

Выросли в цене и другие продукты пасхального стола: жирный творог — на 3%, красное виноградное креплёное вино — на 6,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ингредиенты для пасхального кулича также подорожали в Красноярском крае.

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