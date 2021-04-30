30 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 15:58 — REGNUM Кегостров — напротив Архангельска. Когда-то река Северная Двина, разделявшая город и остров, была шириной в несколько сотен сажен так, что можно было кричать с одного берега на другой. Но река «гуляет», и сейчас ширина реки здесь 2,5 километра. Зимой жители острова ходят по ледовой переправе, а судовой ход переходят по мосткам из досок. В остальное время, за исключением ледохода, сотни кегостровцев и работающих в городе отправляются на заработки на теплоходе. Летом это обычные пассажирские теплоходики, пять раз в день отходящие от пристани Кегострова в Архангельск и обратно, с заходом еще в пару деревень. В солнечные дни это истинное наслаждение — сидеть на открытой палубе и греться на солнышке, рассуждая о чем-то приятном и любуясь речным фасадом Архангельска, строящимся Михайло-Архангельским собором. Цена за билет на теплоход невысока, иначе кегостровцы отдавали бы всю заплату на дорогу к работе. Поэтому многие архангелогородцы катаются на этих рейсах.

Берега Северной Двины живописны Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Лучшее место для путешествия в солнечный день – верхняя палуба Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Переправляются на Кегостров летом на пассажирском теплоходике Владимир Станулевич © ИА REGNUM Пять раз в день они курсируют по этому маршруту, перевозя сотни жителей острова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Вот и пристань Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Здесь стоит и ветеран речных перевозок — буксир «Балхаш» военной постройки Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Другое дело — поздняя осень и период ледостава. Теплоходики уже на справляются с шугой и встают на прикол. На вахту заступают буксиры предприятий «ЭКОТЕК». Все они с ледовым усилением — по стальному листу толщиной в 10 мм на носу, и шуга им не страшна. Но молодые ледовые поля, образующиеся каждую морозную ночь, уже проблема. Буксиры иногда застревают, были случаи подмоги в виде портового ледокола, застрявший в ледовом поле буксир ждал несколько часов. Все это время кегостровцы с детьми мерзли на ветру и морозе на открытой палубе — буксиры не приспособлены к таким перевозкам, они не имеют кают для пассажиров. В связи с этим кегостровцы пишут жалобы городским властям и во всякие инстанции, но решат проблему только пассажирские суда ледового класса. А их в Архангельске нет. Несколько лет назад мэрия Архангельска заключила контакт с Зеленодольским судостроительным предприятием, и два судна его производства уже прибыли в Архангельск, но по итогам испытаний были признаны неспособными причаливать в ледовых условия, и отправились к другому заказчику. А пока кегостровцы ездят с работы и на работу в ноябре-декабре по красивой и морозной Северной Двине на открытой палубе буксира.

В ледостав пассажиров на Кегостров перевозит буксир Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Для перевозок в условиях ледостава его корпус в носу усилен листами стали в 100 мм Владимир Станулевич © ИА REGNUM Колокол дает сигнал к отплытию Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Буксир не имеет теплых кают для пассажиров, кегостровцы едут домой на палубе Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Буксир идет своей протоптанной дорожкой среди ледовых полей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Вокруг уже не шуга, а ледовые поля Владимир Станулевич © ИА REGNUM У причала Кегострова людей будут ждать родственники на машинах Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Лишь Михайло-Архангельский собор светится во тьме Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Архангельск во мраке Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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