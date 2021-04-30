Москва, , 13:49 — REGNUM Главным тренером московского хоккейного клуба «Спартак» стал Борис Миронов. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два сезона.

С 2015 по 2017 год Миронов возглавлял команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия» и выиграл вместе с ней Кубой Харламова.

В сезоне 2017/18 он возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Звезда», а с 2019 по 2020 год входил в тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик».

Напомним, 24 марта «Спартак» объявил, что не будет продлевать контракт с Олегом Знарком, который был главным тренером команды с апреля 2019 года.

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