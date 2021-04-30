Калуга, , 13:55 — REGNUM Калужские судебные приставы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей новосибирское коллекторское агентство, сообщил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

В калужское управление судебных приставов поступило обращение местной жительницы в котором она пожаловалась на то, что сотрудник коллекторского агентства из Новосибирской области обманул её, сказав в телефонном разговоре, что в отношении неё вынесен судебный приказ о взыскании долга. В ходе проверки жалобы сотрудники ведомства прослушав аудиозаписи разговора калужанки с новосибирскими коллекторами установили факт введения женщины в заблуждение так, как в действительности никаких судебных приказов о взыскании с жительницы Калуги долга судами не выносилось. В результате коллекторское агентство было привлечено приставами к ответственности.

«Данное коллекторское агентство за неоднократные нарушения в ходе взаимодействия с должниками исключено новосибирскими судебными приставами из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности», — отметил Артём Залогин.

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