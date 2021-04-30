Киев, , 13:54 — REGNUM Жена бывшего украинского судьи Николая Чауса Светлана попросила президента Украины Владимира Зеленского «не допустить издевательств и пыток над мужем». Её обращение 30 апреля оказалось в распоряжении журналистов издания Strana.ua.

Светлана Чаус напомнила, что по версии молдавских правоохранителей, её мужа похитили представители украинских спецслужб и вывезли на территорию Украины.

Она рассказала, что адвокаты потерпевшего написали обращения во все государственные органы Украины, однако им везде ответили, что не знают местонахождение похищенного экс-судьи.

«Если спецслужбы и далее незаконно будут удерживать моего мужа, мы продолжим обращаться ко всем лидерам европейских и мировых государств. Семья и адвокаты будут принимать все возможные меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым», — подчеркнула Светлана Чаус.

Женщина также предупредила, если её муж внезапно появится и скажет, что его никто не похищал — это будет означать, что к нему применялись пытки.

Женщина попросила президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию и не допустить расправы над Николаем Чаусом.

Напомним, ранее в Киев из Молдавии поступило обращение с просьбой позволить обыскать машину посольства Украины, поскольку, как подозревают правоохранители, в ней похищенного судью вывезли на территорию Украины.

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