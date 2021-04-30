Москва, , 13:48 — REGNUM Знают о содержании послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию большинство жителей России (62%) — внимательно слушали выступление 22%, узнали основные идеи из новостей, 40%, приводит данные ВЦИОМ.

Наибольшее одобрение граждан РФ вызвали такие темы, как поддержка материнства и детства (38%), выплаты школьникам к 1 сентября по 10 тыс. руб. (21%), социальная политика (11%), защита интересов России (10%), выплаты неполным семьям (7%) и 100%-ная оплата больничного (5%).

По мнению 50% опрошенных, содержание послания главы государства было интересным. На подавляющее большинство информированных граждан (78%) послание произвело положительное впечатление. Об отрицательном впечатлении заявили лишь 11% .

Телефонный опрос проведён 22 апреля 2021 год среди1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию.

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