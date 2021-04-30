Москва, , 13:51 — REGNUM К поездке на дачу автовладельцам необходимо подготовить свой автомобиль. Об этом 30 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «СберАвто».

Эксперты советуют водителям перед поездкой на дачу проверить уровень технических жидкостей машины, к которым относятся моторное масло, антифриз и тормозная жидкость. Кроме того, стоит проверить давление в шинах, почистить или заправить кондиционер.

Перед поездкой на дачу, особенно это касается жителей крупных городов, стоит заранее составить оптимальный маршрут, проверив обстановку на дорогах. Для тех, кто на дачу отправиться с питомцем, стоит заранее предусмотреть ему место в автомобиле. Так, кошку лучше поместить в переноску. Кроме того, эксперты напоминают, что согласно правилам дорожного движения, собак нельзя перевозить на переднем кресле без специального крепления или в ногах.

Также эксперты рекомендуют брать с собой в поездку на дачу буксировочный трос и провода для прикуривания машины.

Ранее эксперты рассказали, что перед установкой летней резины необходимо проверить качество покрышек.

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