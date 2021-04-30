Нур-Султан, , 13:47 — REGNUM Кремль поддержал заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о принципах построения международных отношений. Об этом 30 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в кремле обратили внимание на интервью наследного принца, опубликованное по случаю пятилетия программы модернизации Саудовской Аравии «Видение 2030».

Представитель Кремля напомнил, что Мухаммед бен Салман подчеркнул центральную роль ООН в мировых делах, а также выразил приверженность королевства принципам равноправия, взаимного уважения, справедливого учета национальных интересов и невмешательства во внутренние дела.

«Мы целиком и полностью поддерживаем такой подход», — сказал Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин является сторонником такого подхода. «Подобные заявления редки и поэтому очень примечательны», — сказал пресс-секретарь.

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