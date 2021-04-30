Волгоград, , 14:37 — REGNUM Ходатайство следователя о продлении срока содержания школьника, обвиняемого в подготовке к теракту, удовлетворил 30 апреля Калачевский районный суд Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд провёл выездное заседание. Изучив материалы и выслушав участников процесса судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении содержания школьника в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, до 11 июня 2021 года. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

14-летнего жителя Волгограда обвиняют по четырём статьям УК РФ, в числе которых приготовление к теракту. Подростка задержали летом 2020 года.

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