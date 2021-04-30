Казань, , 13:46 — REGNUM Страны ЕАЭС планируют реализовать пилотные проекты по внедрению операторов электронной торговли. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«Предполагается для дальнейшего движения по данному вопросу реализовать пилотные проекты, в рамках которых будут апробированы институты-операторы электронной торговли, и основной задачей станет в рамках этого проекта упростить взаимодействие физических лиц покупателей товаров электронной торговли с органами стран союза по принципу одного окна», — заявила Малкина.

Позже по результатам проведения пилотных проектов ЕЭК вынесет предложения по дальнейшей синхронизации условий для электронной торговли в странах союза.

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