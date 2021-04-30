Петрозаводск, , 17:41 — REGNUM В рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который сейчас разрабатывается, предполагается повышение качества внутреннего туризма, создание разнообразного турпродукта. Какие прорывы ждут Карелию, рассказал ИА REGNUM глава республики Артур Парфенчиков.

Остров Кижи. Преображенский собор © Пресс-служба Главы Республики Карелия

По направлению «Впечатляющий Русский Север» в список достопримечательностей вошли Санкт-Петербург, Петрозаводск, Онежское озеро, остров Кижи, Ладожское озеро, Валаам, Сортавала, Белое море, Хибины, Кольский полуостров. Большое значение имеет та часть нацпроекта, которая называется «Повышение доступности туристического продукта». «Уже подготовлена документация по строительству подъездной автодороги к новому гостиничному комплексу в Сегеже. Для дальнейшего развития Карельского Приладожья также завершена подготовительная работа по строительству автодороги к памятнику природы — водопаду Белые Мосты, — рассказывает губернатор. — Взамен наплавного понтонного моста в городе Сортавала будет построен мост на остров Риеккалансаари. Это позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение с островом и создаст условия для приема круизных теплоходов в городе Сортавала, которые следуют к всемирно известной жемчужине паломничества — острову Валаам».

Кроме того, в рамках нацпроекта будут развивать и поддерживать туристически привлекательные деревни — такие как Киндасово, Кинерма, Хайколя. И это — лишь часть планов и задач. Ведь природа Севера красива — но до нее должна быть возможность добраться. «Одна только мистическая гора Воттоваара и уникальной красоты национальный парк Паанаярви чего стоят!», — описывает Артур Парфенчиков.

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Артур Парфенчиков: я лично знаю большинство фермеров Карелии».