Москва, , 13:45 — REGNUM Пресс-секретарь посольства Соединенные Штатов в Москве Ребекка Росс прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости возврата к нормальным двусторонним отношениям.

«Нам точно нужен период детокса», — написала она в своем Twitter, отвечая на пост МИД РФ с цитатой высказывания Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что текущая ситуация в российско-американских отношениях отличается дефицитом уважения со стороны США. Лавров отметил, что, если Вашингтон продолжит линию поведения с Москвой с позиции суверена, то «ничего не получится», никакого взаимодействия.

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