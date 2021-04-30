Бишкек, , 13:45 — REGNUM Граждане Таджикистана снесли несколько домов в киргизском селе. Об этом заявил губернатор Баткенской области, передает «24.kg».

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По словам полномочного представителя правительства, инцидент произошел в населенном пункте Арка: таджикистанцы пригнали в село бульдозер и с его помощью разрушили несколько жилых строений.

«Но сейчас, после переговоров, они покидают киргизские села и убирают технику», — резюмировал высокопоставленный киргизский чиновник.

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