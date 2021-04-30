Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не считает, что в Петербурге началась третья волна эпидемии коронавирусной инфекции, однако не исключает негативный сценарий развития событий. В связи с этим он призывает горожан поскорее привиться от коронавируса.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«О третьей волне речи пока не идет, но город должен быть готов к любому развитию событий», — сказал губернатор, которого цитирует пресс-служба Смольного.

Напомним, за 29 апреля в Петербурге выявлено 725 новых случаев заражения — это самый высокий суточный показатель в уходящем месяце. Начиная с 24 апреля ежедневно выявляется более 700 новых случаев инфицирования. В то же время общее количество активно больных COVID-19 медленно уменьшается.

Как отметил глава Санкт-Петербурга, во время предстоящих майских каникул продолжится плановая госпитализация в стационары, приём пациентов в поликлиниках, а также массовая вакцинация от коронавируса.

Читайте также: Беглов попросил петербуржцев не тянуть с вакцинацией

В Петербурге работает 134 стационарных пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Развернуты мобильные пункты вакцинации в десяти торгово-развлекательных комплексах, Едином центре документов, а также на стадионе «Газпром-арена» и в Ледовом дворце во время проведения там спортивных матчей. Также прививки делает 21 выездная бригада. Кроме того, привиться от коронавируса можно одновременно с прохождением диспансерного обследования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге вновь увеличился прирост новых носителей коронавируса