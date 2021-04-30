Москва, , 13:53 — REGNUM Вопрос о том, следует ли переболевшим COVID-19 делать прививку от коронавируса, следует рассматривать после того, как среди населения России появится иммунная прослойка к этой инфекции. Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

По мнению эксперта, в России следует создать пул граждан с антителами к коронавирусу численностью около 50−55 млн человек.

«Если к августу обеспечим такую цифру, тогда мы уже будем углубляться дальше, нужно или не нужно после болезни прививаться», — сказал Онищенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Онищенко «разрешил» не прививаться переболевшим COVID-19