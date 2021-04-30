Ярославль, 30 апреля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Ярославской области суд привлёк ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ярославской области» к административной ответственности за массовую гибель рыбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Pixabay.com Рыба

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области проводится административное расследование по факту гибели рыбы в акватории рек Келноть и Рыбинка в Некрасовском районе.

Так как обе реки регулируются искусственно, вода из них откачивается насосными станциями в устьях рек. Из-за того, что воду откачали уже после ледостава, лёд просел и рыба начала массово гибнуть из-за нехватки кислорода.

«17 декабря 2020 года в результате проведения планового осмотра акваторий рек Келноть и Рыбинка в Некрасовском районе Ярославской области было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по факту работы перекачивающих механизмов, которая может повлечь массовую гибель рыбы, а 19 декабря 2020 года на акватории водосбросного канала после перекачивающей станции на р. Рыбинка обнаружена гибель большого количества рыбы, о чем проведена видеосъемка и сообщено персоналу перекачивающей станции. 20 декабря 2020 года работа перекачивающих механизмов была остановлена, погибшая рыба начала вмерзать в лед. 21 декабря 2020 года для определения размера вреда, причиненного водным биоресурсам, произведен отбор образцов погибшей рыбы, при этом обнаруженная на акватории водосбросного канала погибшая рыба имела механические повреждения — разрублена на части, вместе с частями рыб были обнаружены фрагменты рыбозащитного устройства насосной станции — пластиковые шарики, что свидетельствовало о неэффективной работе рыбозащитного устройства перекачивающих станций», — рассказали в суде.

В ходе рассмотрения дела суд выяснил, что перекачивающие механизмы использовались неэффективно и не предотвратили попадания рыбы в водозабор, что также привело к массовой гибели рыбы.

Учитывая, что к административной ответственности за данное нарушение предприятие привлекается впервые, а также учитывая его финансовое положение, суд счёл возможным назначить штраф в размере менее минимального, предусмотренного статьёй.

«Постановлением Некрасовского районного суда Ярославской области от 9 марта 2021 года Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ярославской области» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.38 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — решил суд.

Чиновники попытались обжаловать решение суда, но Ярославский областной суд оставил вердикт без изменений.