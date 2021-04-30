Рига, , 13:43 — REGNUM Окончательное решение о присутствии зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге будет принято до 15 мая. Об этом 30 апреля сообщил глава латвийской компании «Академия хоккея» Эдгарс Бунцис.

По словам Бунциса, переговоры продолжаются, было заседание оргкомитета, на котором рассматривался вопрос о зрителях.

«В рабочей группе мы договорились, что окончательное решение может быть принято с 10 до 15 мая», — сказал Бунцис.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в присутствии зрителей. Мировое первенство должно пройти в Риге с 21 мая по 6 июня.

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