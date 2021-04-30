Кишинёв, , 13:47 — REGNUM Анализ настроений населения Молдавии свидетельствует о том, что пятипроцентный барьер на предстоящих выборах в парламент республики смогут преодолеть только две или три партии. Об этом 30 апреля заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон в обращении, размещенном на его канале в YouTube.

По мнению лидера «социалистов», его партия в ходе парламентских выборов сможет добиться хороших результатов.

«Мы отслеживаем все опросы, каждые две-три недели изучаем замеры настроений избирателей — динамика для социалистов положительная. Я твердо убежден, что социалисты получат не меньше мандатов, чем сейчас — 35 или 37», — сказал Додон.

Он добавил, что избиратели в Молдавии, согласно данным опроса, в основном, разделились на два лагеря: сторонников Партии социалистов и пропрезидентской партии «Достоинство и справедливость».

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента страны Майи Санду и Партии социалистов, собравшей большинство в парламенте. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы. Их планируется провести 11 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии может быть введён режим ЧП – Додон