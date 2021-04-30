Самара, , 13:43 — REGNUM 170 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 61 513 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие сутки была констатирована смерть 15 пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 1497 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с инфекцией 58 634 человека, в том числе 180 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 апреля в Самарской области за сутки выявили 176 случаев заражения коронавирусом.