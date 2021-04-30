Казань, , 13:53 — REGNUM На улицах Казани сотрудники ГИБДД совместно с представителями исполкома города проводят регулярные рейды по выявлению брошенных электросамокатов.

В ходе очередной проверки были выявлены места размещения самокатов, оставленных на тротуарах, которые мешают пешеходам и маломобильным группам населения.

Инспекторы вынесли определение о возбуждении административного дела и расследования за умышленное создание помех в дорожном движении. Теперь нарушителям будет грозить штраф: для физических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы могут увеличиться для юридических лиц до 1 млн рублей, сообщил начальник управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев.

ИА REGNUM напоминает, в конце 2020 года в Казани мировой суд Московского района за пьяную езду на электросамокате лишил водительских прав 54-летнего Дмитрия Хотухова. Мужчина свою вину за езду в нетрезвом виде не признал. По его мнению, тот кто управляет самокатом, приравнивается к «быстробегущему» пешеходу, но не к водителю.

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