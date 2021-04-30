Джакарта, , 13:42 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5500 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 30 апреля в Индонезии выявили 1 668 368 носителей коронавируса.

Согласно полученным данным, за сутки 5202 жителя Индонезии выздоравливали после COVID-19. Побороть коронавирус в стране смогли 1 522 634 человека.

В период с 29 по 30 апреля в Индонезии от COVID-19 погибли 187 человек. Всего эпидемия унесла жизни 45 521 жителя Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве Индонезии в Индии заявили, что 28 граждан Индонезии заразились коронавирусом.

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