Москва, , 13:41 — REGNUM Задержание защитника фигурантов дел о госизмене, адвоката Ивана Павлова попало в поле зрения Кремля, но без деталей. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 30 апреля журналистам.

Он отметил, что в Кремле о задержании Павлова узнали из сообщений в СМИ, однако не следят за этим процессом и не располагают подробностями.

Это не прерогатива Кремля, добавил Песков. Там не знают ни о причинах задержания, ни о том, в чём обвиняют адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, Павлова задержали 30 апреля в Москве, по словам его коллег — за разглашение данных предварительного расследования. Он защищает советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Читайте также: В Москве задержали адвоката по делам о госизмене Ивана Павлова