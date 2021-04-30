Брюссель, , 13:57 — REGNUM Решение украинских властей об увольнении главы компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева вызывает глубокую обеспокоенность Еврокомиссии (ЕК). Об этом 30 апреля заявил на брифинге в ЕК представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Еврокомиссия глубоко озабочена последним развитием событий вокруг «Нафтогаза», и мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления», — сказал он.

Также Стано напомнил, что в набор обязательств Украины входит реформирование системы корпоративного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что увольнение руководителя «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева «вызывает вопросы».

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