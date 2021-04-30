Рязань, , 13:44 — REGNUM В Рязанской области 30 апреля выявлен 51 носитель коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 237 пациентов с COVID-19.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,18%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 27 809 жителей. Выздоровели 26 270 человек, в том числе 49 пациентов выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба зарегистрировано ещё три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 452 человека.