Москва, , 13:36 — REGNUM Депутату от КПРФ Олегу Михайлову не стоило записывать на диктофон личный разговор с главой Коми Владимиром Уйбой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, он не публично матом, если я правильно помню, угрожал депутату. Это было в коридоре… ну, не надо депутату записывать просто… мужской разговор… Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что… не будет никаких оскорблений публичных», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле видели сообщения СМИ, однако представители администрации президента не знают, «какими словами озвучивал критику этот депутат»: «Поэтому, не зная точно, как критиковал действующего главу региона депутат, наверное, трудно оценивать реакцию. Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана, тем более, что ничего противоправного совершено не было».

Ранее в ряде телеграм-каналов была опубликована аудиозапись конфликта двух мужчин, чьи голоса похожи на голос губернатора Коми Владимира Уйбу и голос депутата Олега Михайлова. Мужчины на аудиозаписи конфликтовали с применением нецензурной лексики.