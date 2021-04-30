Москва, , 13:40 — REGNUM Переболевшие COVID-19 могут не вакцинироваться от коронавируса. Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его мнению, гражданам России следует проявить сознательность и привиться от коронавирусной инфекции на майских праздниках, если они этого не сделали ранее. Причем в период праздников не будет отговорки о нехватки времени на вакцинацию из-за плотного рабочего графика, заметил парламентарий. Исключением являются лица, переболевшие COVID-19.

«Если вы переболели, то я вам разрешаю не прививаться, если не переболели, то идите и привейтесь», — сказал Онищенко.

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