Улан-Удэ, , 13:35 — REGNUM В Бурятии летом будет много туристов, а также событийных мероприятий. По словам главы республики Алексея Цыденова, этому будут способствовать сложности с международным туризмом и минимальные ковидные ограничения в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

«Подготовка к туристическому сезону текущего года имеет особое значение. Чтобы и гости были довольны, и COVID не раскачать. В общем, непростая задача», — отметил он.

Замминистра туризма Бурятии Туяна Дугарова сообщила о проработке летней чартерной программы. За сезон с 5 июня по 23 сентября планируется выполнить 14 авиарейсов и перевезти более 2 тыс. человек.

11 районам выделили почти 20 млн рублей на благоустройство территорий, прилегающих к туристическим маршрутам. В частности, будут организованы санитарные остановки, обновлены или созданы пешеходные и велосипедные тропы и так далее.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 50% мест в отелях уже занято: Бурятия не может принять всех туристов