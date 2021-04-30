Москва, , 13:38 — REGNUM Исландская компания Arctic Trucks создала для российской версии пикапа Mitsubishi L200 пакет доработок AT35. Об этом сообщается на сайте официального дистрибьютора компании в России.

В «пакет» входят лифт-комплект подвески, новые 17-дюймовые колесные диски, расширители колесных арок и доработанный передний бампер.

Подвеска в новой версии кроссовера увеличилась на 45 мм. В совокупности с «подросшими» внедорожными колесами Arctic Trucks получилась прибавка к дорожному просвету 50−70 мм.

Также у автомобиля улучшилась геометрическая проходимость. После модернизации угол въезда модели составляет 38 градусов, а не 30, как у базового пикапа. Также «пакет» AT35 предполагает расширение колеи спереди и сзади на 105 и 120 мм соответственно.

Ранее компания Mitsubishi зарегистрировала в РФ модернизированный кроссовер Outlander. Официально этот автомобиль появится на авторынке страны в 2022 году. Собираться обновлённая модель будет на калужском предприятии.

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