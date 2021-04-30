Красноярск, , 13:34 — REGNUM В марте 2021 года в Красноярском крае стоимость основных ингредиентов для приготовления пасхального кулича составила 339 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в Красноярскстате.

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По данным статистиков, за год сладкая выпечка в регионе подорожала на 9% (на 28 рублей). Это произошло из-за подорожания основных компонентов кулича.

За год в Красноярском крае пастеризованное молоко выросло в цене на 1,3%. Сахар-песок и куриные яйца подорожали на 36,6%, пшеничная мука — на 16,5%. Сливочное масло стало дороже на 0,2%, сухофрукты — на 11,6%, поваренная соль — на 1%.

Также в Красноярскстате подчеркнули, что за указанный период красное виноградное креплёное вино выросло в цене на 0,5%. Жирный творог подешевел на 2,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области набор продуктов питания для приготовления пасхального кулича за год подорожал на 16,1%.

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