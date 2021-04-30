Староминский р-н, , 13:32 — REGNUM Заместитель главы администрации и начальник управления образования Староминского района Краснодарского края уволены в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что чиновники администрации Староминского района предоставили неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, 14 должностных лиц скрыли данные о наличии счетов в банках, транспортные средства, а также доходы, полученные от продажи имущества.

Прокурор внес главе района представление об устранении нарушений законодательств. По результатам рассмотрения представления заместитель главы администрации, а также начальник управления образования администрации уволены в связи с утратой доверия, ещё 12 должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.