Москва, , 13:31 — REGNUM За последние годы лишь единицы жителей РФ могли получить визы в американском посольстве в Москве. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве», — сказал Песков.

По его словам, американские визы «просто невозможно было получить», поэтому в этом плане «ничего не меняется».

Ранее стало известно, что посольство США в РФ с 12 мая прекратит обработку запросов на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок.