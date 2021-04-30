Москва, , 13:31 — REGNUM Визит американского президента Джо Байдена в Европу 11−14 июня не рассматривается в качестве возможного варианта для его встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 30 апреля журналистам.

В период с 11 по 14 июня Байден посетит Лондон и Брюссель, чтобы принять участие в переговорах Группы семи (G7) и НАТО. Представителя Кремля спросили, может ли быть организована встреча глав России и США в это время.

«Мы не участвует в работе «семерки», мы не участвуем в работе НАТО», — ответил Песков.

Он также сообщил, что предвыборная риторика Байдена, который провёл 100 дней на посту президента США, давала надежду на более хорошие отношения Москвы и Вашингтона. В Кремле ожидали лучшего, чем есть сейчас, сказал Песков.

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