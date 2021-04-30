Москва, , 13:30 — REGNUM Штабы осужденного блогера Алексея Навального включены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом 30 апреля заявили в Росфинмониторинге.

Так, на сайте ведомства в числе организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включен: «Общественное движение штабы Навального, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, оф. 21 а».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Московский городской суд ввёл частичные запреты на деятельность вышеуказанных организаций. Судья вынес определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определённых действий в отношении НКО. При этом перечень запретов не приводится, поскольку рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

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