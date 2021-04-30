Казань, , 13:30 — REGNUM Производители стран ЕАЭС оказались в неравных конкурентных условиях с иностранными торговыми интернет-площадками. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«Очень часто говорилось о том, что производители союза и добросовестные импортёры оказывают в неравных конкурентных условиях с иностранными интернет-площадками, поэтому необходимо принимать согласованные, скоординированные действия для сохранения конкурентоспособности национальных игроков», — заявила Малкина.

По её словам, комиссия совместно с правительствами государств-членов союза прорабатывает вопросы поэтапного сближения порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые приобретаются физическими лицами в рамках международной интернет-торговли.

«В рамках этого движения комиссия нацелена на синхронизацию порогов для беспошлинного ввоза товаров», — указала она.

Читайте развитие сюжета: В ЕАЭС реализуют пилотные проекты в сфере электронной торговли