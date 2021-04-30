30 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Катастрофа с CIVID-19 в Индии очень напоминает ситуацию в США

Цинь Шихуан, , 16:08 — REGNUM Госдепартамент США опубликовал 28 апреля объявление, в котором просил всех американских граждан в Индии как можно скорее покинуть Индию, а остальных граждан страны воздержаться от поездок в Индию.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за резкого увеличения числа новых подтвержденных случаев заболевания и смертей от новой коронавирусной пневмонии по всей Индии, в сочетании с нехваткой соответствующих медицинских ресурсов, недостатком кислорода и медицинских коек, появились сообщения о том, что американские граждане не получили медицинской помощи в местных больницах.

Поэтому Госдепартамент США выпустил уведомление, рекомендующее отъезд американских граждан из Индии. Центры США по контролю и профилактике заболеваний также выпустили уведомление самого высокого, четвертого уровня для путешественников, в котором людям рекомендуется избегать поездок в Индию.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили тысячи комментариев под соответствующей публикацией на страничке паблика «Еженедельник новостей Китая».

«Американцам всё равно не избежать «крещения» индийской мутацией нового коронавируса», — считает «Спрашивающая долина».

Коронавирус в Индии India.gov.in

«Индия как раз только что увеличила количество рейсов в США… как раз вовремя», — отметила Meng.

«Самое ужасное, что в Индии приближается сезон дождей и своевременные похороны или кремация в это время будут невозможны. В теплой и влажной среде будет копиться очень много мертвых тел, а последствия будут такими, что даже страшно это представить», — отметил «Лицо отшельника».

«И от чего США пытаются таким образом отгородиться? Будто бы у них самих внутри страны эпидемиологическая ситуация в норме и под контролем. Да индийский штамм — это лишь полбеды», — добавил другой пользователь.

«А разве самая большая по количеству заболевших страна мира не должна обмениваться опытом заражения с второй по заболеваемости страной мира», — съязвил ykq0327.

«Я реально не понимаю. Просить граждан вернуться, чтобы заразить всех у себя в стране…» — задумался «Небесно-голубой».

"Соединенные Штаты — это роскошное издание Индии», — заметил presten, намекая на то, что в обеих странах ситуация с эпидемией крайне плачевная, разница лишь в уровне достатка погибших и заболевших.

«Соединенные Штаты велики, ответственны за своих граждан и не откажутся от спасения жизни ни одного гражданина США. Я поддерживаю Соединенные Штаты в отправке чартерного рейса для встречи граждан США, MAGA! (сокр. Make America Great Again или «Сделаем Америку великой снова» — предвыборный лозунг Дональда Трампа. — Ш. Ц.)».

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«Значит, в индийских больницах иностранцам отказывают в обращении к врачу? США изгнали индийских граждан в отместку?» — попытался разобраться в ситуации один из комментаторов.

Многие комментаторы отреагировали на решение властей США поговоркой «Всё равно что сбежать из пасти тигра и оказаться в логове волка», то есть, по-русски говоря, «хрен редьки не слаще» где болеть, уверены китайцы.

Кто-то заметил, что вирусу плевать на идеологию, а также выразил надежду, что власти различных стран, наконец, прекратят политизировать вирус и займутся совместной борьбой с эпидемией.