Тольятти, Самарская область, , 13:34 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил Николая Ренца со вступлением в должность главы Тольятти. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба думы этого города.

Сообщается, что 30 апреля прошло внеочередное заседание Думы Тольятти, на повестке дня которого стоял лишь один вопрос — о вступлении в должность главы Тольятти Николая Ренца.

На инаугурации Николай Ренц произнес присягу. На этой церемонии присутствовал и глава Самарской области Дмитрий Азаров. Он и председатель Думы Тольятти Николай Остудин вручили Николаю Ренцу официальные регалии его должности — удостоверение и знак главы. Николаю Ренцу также были вручены также цветы и символические подарки.

Азаров поблагодарил депутатов Думы Тольятти за то, что они действовали консолидированно в интересах города.

«Вижу, как Дума развивается, живет, спорит и работает, и все больше работает во имя и на благо жителей Тольятти. Так, сообща, и будем достигать результата», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он также пожелал тольяттинцам сохранить динамику конструктивной работы.

Николай Ренц родился в 1956 году в Казахстане. Стал выпускником Самарского государственного медицинского университета. Работал в должности главного врача тольяттинской горбольницы № 5.