Казань, , 13:43 — REGNUM Специальные автобусные маршруты организуют в Казани 9 и 11 мая, сообщает столичный комитет по транспорту.

Так, автобусы в День памяти и Радоницу будут курсировать по следующим направлениям: №201с «Пр.Победы — Самосыровское кладбище»; №202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище»; №204с «Ж.м.Дербышки — кладбище в ж.м.Дербышки»; №205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище»; №206с «КДК им. Ленина — кладбище в ж.м.Сухая Река»; №207с «Ул.Волгоградская — кладбище в ж.м.Сухая Река»; №208с «Ул.Гаврилова — кладбище в ж.м.Сухая Река»; №209с «Пл.Вахитова — Татарское кладбище».

Помимо этого, будет обеспечен выпуск автобусов на маршруты:

№23 «Ул.Р.Яхина — ж.м.Мирный»; №56 «Ул.Р.Яхина — ж.м.Петровский»; №2 «Ст.м."Аметьево» — ул. Привокзальная»; №46 «Ж.к."Экопарк Дубрава» — Профилакторий»; №72 «Ул.Техническая — Профилакторий»; №84 «Ул.Халитова — Киндерское кладбище — ж.м.Чебакса».

До Арского кладбища казанцы смогут добраться на троллейбусах 2-го, 3-го, 5-го и 7-го маршрутов.

ИА REGNUM напоминает, в Тюмени 11 мая будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 32 и № 121. Для удобства жителей областного центра на маршруте № 121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» будет организовано движение семи автобусов большого класса вместимости. На маршруте № 32 «ЖДВ — с/о «Приволье» будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости. Также число автобусов увеличится на данных маршрутах с 8 по 10 мая.

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