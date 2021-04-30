Москва, , 13:27 — REGNUM В Кремле ожидали лучшего от начала президентства Джо Байдена в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении де-факто продления ДСНВ, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято», — сказал Песков.

По его словам, всё это относится скорее к «позитивному багажу», однако он мал по сравнению «с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти 100 дней».

Песков выразил сожаление в связи с тем, что этот воз негатива преобладает.