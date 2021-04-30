Иерусалим, , 13:26 — REGNUM В связи с гибелью людей во время религиозного праздника на горе Мерон в Израиле, где в результате давки 44 человека погибли и еще 150 пострадали, 2 мая в стране объявляется национальным днем траура. Об этом 30 апреля сообщил в видеообращении с места трагедии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Катастрофа на Мероне — одна из наиболее тяжких катастроф, постигших Государство Израиль. Я прошу воскресенье (2 мая) провозгласить национальным днем траура», — заявил он.

Также Нетаньяху отметил, что власти проведут всестороннее, серьезное и детальное расследование данного инцидента для того, чтобы избежать повторения подобных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Израиле заявили, что на данный момент информации о гражданах России, пострадавших или погибших в результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле, нет.

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