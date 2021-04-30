Сеул, , 13:33 — REGNUM В 2021 году посевная площадь чеснока в Южной Корее составила 21 716 га, что на 14,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, объём сокращения земель является самым большим с 2015 года.

По данным Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), среднегодовая стоимость одного килограмма чеснока в 2018 году составила 5551 вон (~$4,98), в 2019 году — 4255 вон (~$3,82), в 2020 году — 3737 вон (~$3,35), в 2021 году — 4906 вон (~$4,4).

Между тем, посевная площадь лука, напротив, увеличилась на 22,8%, до 18 014 га. Объём прироста земель является самым большим с 2018 года.

По сравнению с прошлым годом средняя цена на лук выросла на 779 вон (~$0,7), до 1850 вон (~$1,66).