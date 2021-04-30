Горно-Алтайск, , 13:23 — REGNUM В Республике Алтай по данным Горно-Алтайского гилрометцентра ночью 1 мая ожидаются сильные и очень сильные дожди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.

В связи с этим жителей предупредили о возможном выходе малых рек на пойменные участке и подтоплении склоновыми водами. Главам районов и сёл рекомендовано выполнить профилактические мероприятия.

«В настоящее время, по северным районам республики наблюдается рост уровня воды в реках. В связи с тем, что в данный период проходит вторая волна паводка, с наложением обильных осадков, не исключается осложнение гидрологической обстановки», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Туве 1 мая ожидается снежная погода. Северо-западный ветер будет достигать 15−20, а местами 23 метров в секунду. Местами на дорогах гололедица.

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