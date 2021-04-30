Москва, , 13:23 — REGNUM На сегодняшний день эпидемия коронавирусной инфекции в России продолжается. Об этом в преддверии длинных майских праздников напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Гуляем (на майские праздники — прим. ИА REGNUM) мы всё-таки не ради того, чтобы гулять, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — А гуляем мы всё-таки по рекомендациям наших специалистов эпидемиологов, с коими согласился президент».

Песков отметил, что майские каникулы проходят на фоне коронавируса, который «пока не побеждён»

«Всё-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к 23 президенту РФ Владимиру Путину с просьбы сделать майские каникулы непрерывными. Она рассказала о рисках распространения коронавируса, отметив, что жителям страны в эти дни приходится дополнительно перемещаться и «обмениваться вирусной информацией» с большим количеством людей. Глава государства это предложение поддержал. 23 апреля он подписал указ, согласно которому с 4 по 7 мая 2021 года включительно будут нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.