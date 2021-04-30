Краснодар, , 13:22 — REGNUM Около 400 тысяч детей со всей России готовы принять здравницы Краснодарского края в 2021 году, об этом сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации региона. Более половины — 250 тыс. детей — это жители Краснодарского края.

Всего с конца мая — начала июня 2021 года в Краснодарском крае начнут прием отдыхающих 112 стационарных лагерей и санаториев, 990 пришкольных лагерей и 376 лагерей труда и отдыха. Работа палаточных лагерей в регионе запрещена.

Организованные группы детей смогут принимать только детские здравницы, включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления. Гостиницам и иным средствам размещения, не включенным в реестр, запрещено принимать детские группы из других регионов. Однако ограничение не распространяется на детей, приехавших на Кубань для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее допустимая загрузка для детских здравниц Краснодарского края была увеличена до 75%. В 2021 году на детскую оздоровительную кампанию в Краснодарском крае направят почти 2,3 млрд рублей.