Нижний Новгород, , 13:22 — REGNUM За последний год младенческая смертность в Нижегородской области в 2020 году снизился на 10,5%. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Маргарита Ушакова, выступая на заседании региональной думы.

По ее словам, показатель смертности по итогам 2020 года составил 4,5 на тысячу родившихся младенцев, в то время как в 2019 году он достигал 5,1 на тысячу новорожденных.

Детский омбудсмен сообщила, что всего в минувшем году в регионе умерло 126 младенцев, а за 2019 год — 149.

Ушакова акцентировала внимание на значительном увеличении количества детей, умерших от онкологических заболеваний — сразу на 22% за последний год.

Вместе с тем, отметила она, врожденные пороки развития стали приводить к гибели детей в два раза реже.

Также уполномоченный по правам ребенка рассказала о том, что в 2020 году признали инвалидами около 11,5 тысячи детей, проживающих на территории Нижегородской области.

В целом же, по словам Маргариты Ушаковой, по итогам прошлого года доля детей-инвалидов составила 1,9% от общей численности детского населения Нижегородского региона.