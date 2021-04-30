Кубинка, Московская область, , 13:20 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия министерства обороны и гражданской высшей школы рассказал о преимуществах военного образования в российских гражданских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Сергей Шойгу «Самое главное заключается в том, что, имея за плечами подготовку по военно-учётной специальности, юноши начинают трудовую деятельность сразу после окончания вуза, без перерыва на службу в армии. Это снижает отток молодёжи из регионов, подстёгивает профессиональную самореализацию и способствует решению кадровых задач на предприятиях оборонной промышленности и реального сектора экономики»

В рамках научно-практической конференции бла представлена и разъяснена методика работы новых центров военной подготовки создающихся в российских вузах на базе традиционных военных кафедр и факультетов военного обучения. В таких центрах студенты смогут пройти обучение не только по офицерским, но и по солдатским и сержантским военным специальностям, а по итогам обучения студентам будет присвоено соответсвующее звание и они не будут подвержены обязательному призыву в Вооруженные силы РФ.