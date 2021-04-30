Москва, , 13:19 — REGNUM Цены на нефть марки Brent вплотную приближались к высокой отметке $68.50 за баррель вечером 29 апреля, на волне данных от минэнерго США об отсутствии увеличения запасов в хранилищах за последнюю неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Всего с начала апреля запасы сырой нефти снизились на 8,9 млн баррелей. Кроме того, за два последних месяца объёмы переработки НПЗ в бензин приросли более чем на 5 млн баррелей.

Это способствует дальнейшему сокращению временно возникшей зимой затоваренности из-за погодных условий на берегу Мексиканского залива, а также свидетельствует и о постепенном приросте спроса на топливо. Недельные запасы дистиллятов сократились на 3,3 млн баррелей.

Вся эта накопившаяся положительная статистика среднесрочно поддерживает нефтяные цены, однако дальнейший рост в направлении $70 за баррель затруднён. Движение сдерживается всплесками ковидного кризиса в Индии, которая потребляет третью по величине долю нефтепродуктов в мире после США и Китая.

Общее число заболевших в Индии превысило 18,7 млн человек, а последние сутки побили очередной рекорд выявленных случаев: 386 тыс. 888 человек.

Сохраняются опасения более широких вирусных ограничений в Бразилии и ряде других стран Латинской Америки, в то время как в США и Европе происходит встречный процесс продолжения постепенного снятия ограничений.

Продолжает увеличиваться спрос и со стороны промышленных предприятий Китая. Однако суммарно прогноз динамики спроса по нефти на май выглядит близким к нейтральному, тогда как предложение стран-экспортёров ОПЕК+ прирастёт в течение следующего месяца ориентировочно на 350 тыс. баррелей в сутки.

Пять месяцев роста цен имели лишь одну короткую остановку в середине марта, когда цены ненадолго опускались до $60 за баррель, но были постепенно вновь оттуда выкуплены, дважды за апрель превысив ненадолго уровень в $68 за баррель.

А в связи со всем набором перечисленных факторов по совокупности, активное продолжение ралли хотя и возможно, но выглядит на сегодняшний день не вполне фундаментально обоснованным.

Поэтому сейчас градус ралли охлаждается, и сегодня к европейскому полудню цены опустились: пока что до $67,40 за баррель.

Но вероятно, что в дальнейшем, до конца дня 30 апреля или в первых числах мая, коридор колебаний котировок раздвинется вниз сильнее, образуя равновесный коридор с более широкими границами: от $64,50 до $68,50 за баррель», — считает эксперт.

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